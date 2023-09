Benzina, da Carrefour Francia 'Carburante a prezzo di costo'. Se abitate lungo il confine...

Coloro che abitano vicino al confine con la Francia potrebbero decidere di sconfinare per fare il pieno di benzina e gasolio. Carrefour, azienda leader della Grande Distribuzione, ha annunciato quella che è la “più grande operazione di vendita di carburante a prezzo di costo della storia”.

Come facilmente intuibile dall'annuncio, si potrà fare rifornimento presso tutte le stazioni presenti nei centri commerciali Carrefour, pagando la benzina al prezzo di costo, quindi sensibilmente al di sotto del prezzo nazionale.

Tenendo conto che in media da noi la verde sta a circa 2 euro al litro, e che in Italia un pieno di benzina costa 11 euro in più di media rispetto all'Europa, è scontato il risparmio. Sia chiaro, non stiamo parlando di grosse cifre, ma in tempo di crisi qualsiasi cosa si riesca a risparmiare è ben accetta.

"Stiamo annunciando la più grande operazione di vendita di carburante a prezzo di costo della nostra storia – il post di Carrefour sulla propria pagina ufficiale X - ci impegniamo a vendere carburante senza margini, tutti i giorni, a partire da questo venerdì e fino alla fine dell'anno. Questa massiccia operazione coprirà tutti i nostri ipermercati”.

Come si legge, l'operazione di vendita della benzina in sconto scatterà da oggi, venerdì 29 settembre 2023, e andrà avanti fino alla fine dell'anno, di conseguenza coloro che abitano in Valle d'Aosta, ma anche Liguria e Piemonte, non è da escludere possano pensare appunto di entrare oltralpe per fare il rifornimento di carburante della propria auto e poi tornare in patria.

A differenza di quanto avviene in Italia, sono molteplici le aziende in Francia che vendono benzina e diesel, e che spesso e volentieri danno vita a campagne promozionali, come ad esempio Leclerc, che sempre oggi farà partire una promozione simile a quella di Carrefour.

Lo stesso faranno Casino e Intermarché, che hanno annunciato degli sconti nei fine settimana, mentre Système U ha comunicato una 48 ore di “saldi” per il 6 e il 7 ottobre, con l'aggiunta di TotalEnergies che ha deciso di bloccare i prezzi a 1,99 €/L.

Da segnalare, come magra consolazione, che in Italia è stato approvato il bonus benzina da 80 euro, destinato a 1,3 famiglie: ma basterà?