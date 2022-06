Benzina sempre più cara: Governo pensa di tagliare accise per tutta l'estate

Con la questione carburanti e accise, il Governo italiano rischia di cadere nell'ennesimo pastrocchio nostrano, con proroghe infinite e poche certezze. Dallo scorso 22 marzo il taglio delle accise sarebbe dovuto durare solo un mese, ora lo avremo per tutta l'estate, è una buona notizia solo fino a un certo punto però.

Ricordiamo che il Governo Draghi ha deciso per un taglio delle accise temporaneo dovuto all'impazzare dei prezzi dei carburanti, saliti in maniera vertiginosa tra fine febbraio e inizio marzo 2022. Secondo la politica un mese sarebbe bastato per riportare i prezzi dei carburanti a livelli normali, così da ripristinare le classiche accise, così però non è stato e si è resa necessaria una proroga dell'iniziativa.

Ora sul tavolo arrivano altri 900 milioni di euro circa al mese per compensare un taglio delle accise allungato di quattro, probabilmente cinque mesi a partire da agosto - così da coprire l'estate intera. Allo stato attuale, il taglio ha una scadenza fissata per l'8 luglio e costa alle casse dello Stato un miliardo di euro al mese, ora come ora però non si possono lasciare gli italiani in balia di prezzi alla pompa capaci di superare i 2,30 euro al litro, per la benzina come per il gasolio (in un periodo fra l'altro di profonda recessione e inflazione alle stelle). Tuttavia i prezzi non accennano a diminuire, e a pesare abbiamo la delicata situazione in Ucraina, la fine dei lockdown in Cina e le ultime decisioni prese dai Paesi produttori di petrolio Opec+, che non aumenteranno la produzione come richiesto.

Tutti questi effetti insieme potrebbero portare i carburanti italiani a soffrire una nuova fiammata verso l'estate, motivo per cui si pensa a una proroga del taglio delle accise - che oggi vale 30,5 centesimi di euro in meno su ogni litro di benzina o diesel venduto. Carburanti che nonostante questa iniziativa hanno comunque visto i prezzi crescere negli ultimi mesi: oggi abbiamo la benzina self a oltre 1,91 euro/litro, il gasolio self a 1,83 euro/litro. Abbiamo come l'impressione che durante i prossimi mesi estivi bisognerà stringere parecchio i denti...