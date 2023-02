Benzina, cala il prezzo medio al self: 1,882 Euro, il diesel a 1,920 Euro

Inversione di tendenza, seppur molto leggera, per il mercato dei carburanti. Secondo le ultime rilevazioni di Quotidiano Energia, relative ai prezzi comunicati dai gestori alle 8 di ieri 1 Febbraio 2023, la benzina ed il diesel registrano i primi ribassi.

Il prezzo medio praticato dalla benzina in modalità self infatti è sceso ad 1,882 Euro al litro, rispetto agli 1,883 Euro precedenti. Le stazioni di rifornimento colorate propongono una forbice tra 1,879 ed 1,885 Euro, mentre quelle senza logo a 1,881 Euro.

Per quanto concerne il diesel, in self scende a 1,920 Euro al litro (contro 1,923 Euro precedente): le varie compagnie offrono una forbice tra 1,911 e 1,924 Euro al litro, mentre quelle senza logo lo propongono in media a 1,914 Euro.

Prezzi più alti in modalità servito: la benzina sfonda i 2 Euro al litro e si posiziona a 2,022 Euro al litro (dai 2,023 Euro precedenti), con gli impianti colorati che si aggirano tra 1,966 e 2,081 Euro e quelli senza logo a 1,931 Euro.

Il diesel in servito invece si posiziona a 2,060 Euro (dai 2,063 Euro precedenti): la forbice tra le stazioni colorate è tra 1,994 e 2,125 Euro al litro e quelle senza logo a 1,964 Euro.

Per il GPL invece i prezzi si aggirano tra 0,791 e 0,805 Euro (senza logo a 0,771 Euro) e per il metano tra 1,994 e 2,246 Euro al litro (no logo 2,091 Euro).

Nella giornata di ieri sono arrivati i primi dati relativi ai controlli della Guardia di Finanza sul caro benzina.