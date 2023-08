La benzina sta aumentando? Sì, ma la media si sta stabilizzando: parola del Ministero

In seguito all'obbligo dei benzinai di esporre il prezzo medio dei carburanti, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mimit) ha rilasciato una nota riguardante i costi medi. Secondo i dati forniti dal Ministero, i prezzi si sono mantenuti stabili e sono saldamente al di sotto dei 2 euro al litro.

Il prezzo medio nazionale stradale della benzina self si è attestato a 1,922 euro al litro, mostrando una variazione di poco meno di 0,007 rispetto a ieri primo Agosto (in aumento). Questo, unito ai trend delle ultime settimane, mostra quanto i prezzi si stiano piano piano assestando (a volte sono più alti, a volte più bassi, stiamo parlando di medie) senza registrare picchi significativi. Il prezzo medio del gasolio self, ad oggi, è di circa 1,864 euro al litro (con variazioni di circa 11 millesimi di euro rispetto ai giorni precedenti).

Il Mimit tiene a ribadire che i dati relativi ai prezzi medi sono facilmente consultabili sui cartelli esposti alle pompe di rifornimento e sull'apposita sezione del loro portale. Questa iniziativa ha lo scopo di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per operare una scelta consapevole in merito ai costi del carburante. Inoltre, il Mimit ha evidenziato che l'esposizione dei prezzi medi servirà anche a tutelare i gestori delle stazioni di rifornimento dalle campagne che potrebbero influire negativamente sulla categoria in generale.

L'andamento dei prezzi del carburante è sempre un argomento di grande interesse e dibattito, poiché influisce direttamente sulle spese dei conducenti e sulle dinamiche del mercato energetico. Recentemente, inoltre, il governo ha annunciato che non ha intenzione di tagliare le accise.



Con i costi medi che rimangono stabili e relativamente accessibili, i consumatori potranno prendere decisioni informate riguardo alle loro esigenze di rifornimento, mentre le autorità continuano a monitorare l'andamento del settore per garantire la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di carburante in tutto il Paese.