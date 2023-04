Benzina, arriva la stangata di Pasqua: si torna sopra i 2 Euro in autostrada

Dopo qualche giorno di apparente calo, arriva una nuova stangata per la benzina, che torna a sfondare quota 2 Euro al litro, a causa del taglio della produzione deciso dall’Opec+ che ha fatto schizzare le quotazioni internazionali del petrolio.

Sulle rilevazioni effettuate su circa 18mila impianti, in modalità servito il verde torna sopra i 2 Euro al litro, ma il Codacons sottolinea anche come in alcuni casi sfiori anche i 2,5 Euro.

In self service prezzi più bassi: la benzina è a 1,872 Euro al litro, mentre il gasolio a 1,771 Euro al litro. Anche in self però sulla rete autostradale i prezzi sono più elevati e la benzina viene venduta a 1,937 Euro al litro ed il gasolio a 1,852 Euro al litro mentre in modalità servito i prezzi superano ampiamente i 2 Euro.

In autostrada, sulla A21 Torino-Piacenza la benzina ha raggiunto quota 2,499 Euro al litro, lo stesso prezzo registrato sulla A12 Genova-Sestri. Sulla A1 Milano-Napoli invece la benzina arriva a 2,449 Euro al litro ed il gasolio a 2,349 Euro al litro. Sulla A13 Bologna-Padova il prezzo invece è di 2399 Euro per la verde, e 2,456 Euro al litro per il diesel. Sulla A22 un litro di benzina costa 2,439 Euro, mentre il gasolio 2,389 Euro. I prezzi sono elevati anche sulla A14 dove in modalità servito la benzina è a 2,392 Euro al litro, ed il gasolio a 2,449 Euro. Sulla A15 la verde è a 2,349 Euro ed il diesel a 2,449 Euro.

In casi come questi, vi rimandiamo ai nostri consigli su come risparmiare sulla benzina.