Benzina, arriva la nuova proroga per il taglio delle accise: il Governo ha deciso

In queste ore il Consiglio dei Ministri è riunito a Palazzo Chigi per esaminare il decreto Aiuti Ter che negli ultimi giorni è stato oggetto di discussioni anche durante la campagna elettorale. A quanto pare nel pacchetto dovrebbe essere presente anche un nuovo taglio alle accise sul prezzo della benzina.

Secondo quanto riportato da fonti governative a TGcom ed alla stampa generalista, il nuovo decreto ministeriale dovrebbe confermare e prorogare il taglio delle accise su gasolio e benzine fino a tutto novembre 2022.

Qualche giorno fa il Ministero dell’Economia aveva firmato il decreto di proroga per il taglio delle accise fino al 17 Ottobre, ma evidentemente il Governo Draghi (che è in carica solo per le questioni di ordinaria amministrazione, in attesa che il nuovo Esecutivo si formi dopo le elezioni) vuole fare in modo che il risparmio di 30 centesimi di Euro per ogni litro sia garantito alle famiglie ed automobilisti per un periodo più lungo. Il taglio delle accise si applica anche al metano per autotrazione ed al GPL. Senza questa misura la benzina ed il gasolio sarebbe ben al di sopra di 2 Euro al litro, al netto del calo dei prezzi degli ultimi giorni. Ulteriori dettagli saranno noti solo dopo la fine del CDM.