La benzina arriva a 2,10 euro al litro al servito, 1,96 euro al self: si sale ancora

Nonostante i grandi esodi e controesodi di agosto 2023 siano ormai passati, i prezzi dei carburanti non accennano a scendere: Quotidiano Energia segnala la benzina a 2,10 euro al litro sul servito.

I dati provengono dall’Osservaprezzi Carburanti del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ogni giorno raccoglie i prezzi dai distributori di tutta Italia per vigilare su eventuali irregolarità. Alle 8:00 del 6 settembre 2023 il prezzo medio della benzina in modalità self è stato di 1,966 euro al litro, mentre precedentemente era di 1,962.

I diversi marchi nazionali sono compresi fra 1,953 e 1,976 euro al litro, con i No Logo a 1,951. Il diesel self è leggermente più economico, ma comunque resta molto alto: 1,871 euro al litro di media, in salita rispetto a 1,866 registrato precedentemente. La forchetta dei prezzi va da 1,859 a 1,886 euro al litro, con i No Logo a 1,857.

Va ovviamente ancora peggio con il servito: la benzina è mediamente a 2,100 euro al litro, con alcuni impianti che arrivano a 2,176. La media del diesel al servito è di 2,008 euro, mentre non va poi tanto male a chi sfrutta il GPL: abbiamo prezzi che vanno da 0,711 a 0,742 euro al litro, con i No Logo addirittura a 0,695. Il metano infine costa fra 1,390 e 1,478 euro al kg.



Ricordiamo che il governo attuale ha confermato che non ci saranno altri tagli alle accise su benzina e diesel, si studiano invece possibili bonus per i redditi più bassi.