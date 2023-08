Benzina a 2 euro, salgono gas ed elettricità ma senza motivi apparenti: è speculazione?

A proposito di carburanti, in questo periodo è davvero difficile darvi buone notizie: i dati parlano di prezzi mai così alti dallo scorso mese di luglio, inoltre si registrano rincari anche sull’elettricità e il gas.

A preoccupare particolarmente è il prezzo del gas, il cui valore dell’Italian Gas Index è salito a 40,12 al MWh rispetto ai 34,43 euro al MWh del giorno precedente. Il prezzo medio dell’energia elettrica invece, il cosiddetto Pun, è tornato al di sopra dei 100 euro: 105,97 euro a MWh per la precisione, un sonoro +10% rispetto al dato precedente.

Le storie riguardanti benzina e diesel poi sono le classiche degli ultimi tempi, con prezzi costantemente alla soglia dei 2 euro anche al di fuori delle autostrade. Tuttavia non sembrano esserci motivazioni particolari per questi rialzi, secondo l’Unione Nazionale Consumatori potrebbe trattarsi di una speculazione pura e semplice, atta a colpire gli automobilisti che rientrano dalle vacanze estive.

Assoutenti ha poi calcolato che da maggio ad agosto 2023 il costo del pieno di benzina è aumentato di 7 euro, mentre per il diesel si spendono anche 10 euro in più. Anche secondo Federconsumatori gli attuali prezzi dei carburanti sono a livelli “elevatissimi e irragionevoli”, per nulla giustificati. Al momento, Altroconsumo sta persino raccogliendo firme per una petizione che chiede al Governo interventi radicali su accise e IVA dei carburanti, dalla politica però non è ancora arrivata risposta alla mobilitazione popolare.