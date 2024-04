Benzina, si va verso i 2,5 euro al litro: ecco cosa sta succedendo

Ieri vi abbiamo parlato della crescente tendenza verso l'altro dei prezzi dei carburanti. Vi abbiamo riportato gli attuali prezzi, con la benzina schizzata recentemente a 2,048 per litro. Anche se questo incremento pare destinato a subire una frenata in futuro, al momento le previsioni parlano di punte che potrebbero toccare i 2,5 euro per litro.

Le associazioni dei consumatori, come Assoutenti, già segnalano che in alcune aree autostradali si registrano prezzi addirittura superiori ai 2,5 euro per la benzina, indicando una tendenza consolidata più che un improvviso picco speculativo da parte dei gestori (ci torneremo più avanti su questo tema). E allora cerchiamo di fare un po' di ordine e di riportare l'informazione verso i giusti binari: cosa sta succedendo esattamente?

La causa principale, a monte, è da riscontrare nell'incremento delle materie prime. Il prezzo del greggio ha superato i 90 dollari al barile nelle quotazioni di Londra, dove il Brent rappresenta il punto di riferimento per i mercati europei. Tale aumento del 20%, rispetto ai minimi registrati all'inizio di dicembre, suggerisce che i rincari alla pompa non sono ancora terminati. Inoltre, nel medesimo periodo, gli aumenti per gli automobilisti italiani sono stati del 7% per la benzina e del 5% per il diesel.

Questo indica che il peggio potrebbe non essere ancora arrivato, specialmente considerando l'inevitabile aumento della domanda durante i viaggi primaverili ed estivi. Per tornare agli stessi livelli di prezzi di fine 2023, occorrerà probabilmente aspettare almeno fino a ottobre. Si prevede quindi un adeguamento dei prezzi al rialzo almeno a partire dalle prossime settimane.

La situazione geopolitica, che vede due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente, aree fondamentali per la produzione di petrolio, contribuisce a mantenere alta la tensione e l'incertezza; questo fattore è significativo nella formazione dei prezzi, il quale tiene conto dei possibili scenari futuri. Ogni bene, che sia la benzina, o un qualunque altro asset finanziario o immobilizzato, tiene conto delle aspettative future: ad esempio, sul fronte russo-ucraino, gli attacchi recenti da parte di Kiev alle raffinerie russe hanno causato la perdita di 900 mila barili di capacità di raffinazione. Questo pone il mercato di fronte a incertezze relative all'approvvigionamento non tanto presente, quanto quello futuro: se una cosa è molto probabile che accada, o è appena accaduta, io investitore (o portatore di interesse), devo tenerne di conto nell'immediato futuro, dunque il bene in questione aumenterà inevitabilmente di prezzo dato che è diventato maggiormente rischioso rispetto ad altro.

Oltre a questo, il mercato internazionale è stato colto di sorpresa dall'aumento della domanda di carburanti sui mercati occidentali, con particolare riferimento agli Stati Uniti, dove il traffico attraverso il Mar Rosso e le deviazioni delle petroliere verso Capo di Buona Speranza impattano tutt'oggi sul prezzo del petrolio.

Da aggiungere infine è anche il peso delle tasse, con l'Italia che detiene uno dei carichi fiscali più elevati sul prezzo del carburante, dove nel mese di marzo, il 57% del prezzo finale della benzina e il 52% di quello del diesel sono composti da accise e IVA: uno dei rapporti più alti in Europa. Per quanto il governo (e i vari governi) promettano dei tagli sistemici qua e là, lo squilibrio tasse-prezzo finale, non accenna a diminuire. L'attuale governo, al momento, si è limitato solo ad imporre l'obbligo di riportare il prezzo medio del carburante presso i distributori, una soluzione che avrebbe dovuto limitare le cosiddette "speculazioni" da parte dei singoli rivenditori. Alla luce degli scenari attuali, pare che il problema non sia tanto nelle scelte dei singoli imprenditori, quanto nel mix tra i motivi sopra elencati.

Su AREXONS PASTA ABRASIVA 150 ml Pasta abrasiva elimina graffi per è uno dei più venduti di oggi.