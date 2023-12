Benzina a 1,421 euro al litro: nella vicina Slovenia arriva il taglio delle accise

Con la crisi dei carburanti che ha preso piede subito dopo l’avvio della guerra fra Russia e Ucraina, nel 2022, il Governo Draghi ha pensato di tagliare le accise e mantenere a livelli “umani” i prezzi di benzina e diesel, idea che ora ha ispirato anche la Slovenia...

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa slovena Sta, a partire dal 5 dicembre 2023 i prezzi di benzina e diesel diminuiranno sensibilmente oltre confine. Il tutto grazie alla decisione del Governo attuale di tagliare le accise e i margini sui due principali carburanti per auto. Al di fuori delle autostrade, dove i gestori decidono liberamente il prezzo dei loro carburanti, la benzina arriverà a costare 8,7 centesimi in meno al litro; poiché i prezzi in Slovenia sono già di gran lunga inferiori ai nostri, un litro di benzina arriverà a costare soltanto 1,421 euro, cifre che noi italiani possiamo ormai soltanto sognare. Il gasolio costerà più o meno lo stesso, anche se in Slovenia è più caro della benzina: 1,461 euro al litro dopo la riduzione di 8,3 centesimi di euro/litro decisa dal Governo locale.

Tornando all’Italia, il prezzo medio della benzina praticato su rete stradale è pari a 1,798 euro al litro sulla rete stradale, mentre su quella autostradale è pari a 1,889 euro. Prezzi simili a quelli del gasolio, venduto a 1,773 euro al litro sulla rete stradale e a 1,866 euro al litro su quella autostradale.