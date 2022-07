Benzina a 0,85 euro al litro: stazioni Casino al confine prese d'assalto

L'estate 2022 sarà un salasso per moltissimi italiani, soprattutto per quelli che sceglieranno di viaggiare in macchina - con prezzi di gasolio e benzina alle stelle. Chi vive però vicino al confine Francese ha una grande fortuna: presso i distributori Casino la benzina costa 0,85 euro al litro.

Anche se nelle ultime settimane i prezzi alla pompa sono scesi leggermente, siamo in ogni caso di poco al di sopra di 1,90 euro al litro sia per la benzina che per il gasolio. Chi andrà da Torino a Reggio Calabria spenderà quest'anno 330 euro in carburante, 69 euro in più, e col gasolio andrà anche peggio (per saperne di più: 330 euro di benzina per andare da Torino a Reggio Calabria). In Francia però una nuova promozione sta portando la gente a prendere d'assalto i distributori Casino.

Fino al 31 agosto in 55 stazioni Casino Géant Casino un litro di benzina costa solo 0,85 euro - anche se non direttamente. Il prezzo alla pompa pubblicizzato è di 0,85 euro, il prezzo effettivo però è di 2,15 euro al litro. I distributori restituiranno 1,30 euro al litro sotto forma di voucher per fare la spesa presso i supermercati Casino (minimo 100 euro) e Géant Casino (minimo 120 euro). AutoPlus ha anche fatto anche conto: con 40 litri di benzina si ottiene un buono spesa da 52 euro. Facendo poi 100/120 euro di spesa, la somma del buono verrà scontata, dunque su 100 euro di spesa effettiva andremo a pagare 48 euro, tanto per fare un esempio.

Dall'Italia è possibile sfruttare la promo presso le stazioni di Cannes Mandelieu e Nice Villeneuve Loubet, e ancora a Chasse sur Rhone, a Grenoble Fontaine e a Saint Martin d'Heres nell'Isère, Albertville in Savoia, Annecy Seynod e Annemasse. In particolare nei giorni del 15, 16 e 17 luglio ogni utente potrà acquistare fino a un massimo di 40 litri di carburante.