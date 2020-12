Benvenuto nuovo Ducati Monster 2021: più leggero, compatto e potente

Prendete l’essenza classica del Ducati Monster e incastonatela in un corpo più compatto, minimale e leggero possibile. Il risultato che ottenete è il nuovo Ducati Monster 2021, appena presentato a Borgo Panigale.

Parliamo di un modello chiave per Ducati, il più venduto di sempre: dalla sua presentazione ne sono state prodotte 350.000 unità. Ora il nuovo Monster è stato disegnato da zero, con i designer che hanno tenuto bene a mente i punti cardine della moto classica. A smuovere il modello troviamo un motore Testastretta 11° da 937 cc bicilindrico a L, con distribuzione desmodromica e omologato Euro 5.



Rispetto al precedente 821 cresce in cilindrata, potenza, coppia e cala nel peso (-2,4 kg) per contribuire alla leggerezza della moto e offrire migliore guidabilità. Ora eroga 111 CV a 9.250 giri/minuto con una coppia massima di 9,5 Nm erogata a soli 6.500 giri/minuto. Il telaio in alluminio è un front frame, stesso concetto della Panigale V4, inoltre ogni componente è stato riprogettato e alleggerito: i cerchi hanno perso 1,7 kg, il forcellone si è alleggerito di 1,6 kg, il telaietto posteriore è calato di 1,9 kg grazie alla tecnologia GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con cui è stato realizzato.



Il nuovo Monster è anche iper tecnologico, con ABS Cornering, Traction Control e Wheelie Control presenti di serie. Sul manubrio troviamo un cruscotto TFT a colori da 4,3” caratterizzato da una grafica racing che riprende quella della Panigale V4, con un grande contagiri che mostra al centro l’indicazione della marcia inserita. Il nuovo Monster sarà disponibile nei colori Rosso Ducati e Dark Stealth con ruote nere, Aviator Grey con ruote Rosso GP. Il Monster sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire da aprile 2021.