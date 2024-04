Arriva in Italia il SUV Coupé senza lunotto posteriore, ecco la Polestar 4

Dopo la 2 e la nuova 3, arriva in Italia la Polestar 4, il SUV Coupé elettrico ad alte prestazioni che ha debuttato ufficialmente presso il Polestar Space di Milano.

Un modello particolare e coraggioso nel design, che vede nell’eliminazione del lunotto posteriore il principale tratto distintivo. Per Polestar, in questo modo cambia totalmente l’esperienza di bordo per i passeggeri posteriori, anche per il conducente però ci sono delle novità. Il classico specchietto centrale, presente all’interno dell’abitacolo, è stato sostituito con uno schermo ad alta definizione che mostra ciò che accade dietro alla vettura in tempo reale; tra i vantaggi di questo sistema abbiamo un campo visivo decisamente più pulito e ampio, un qualcosa che dovrebbe avvicinarsi all’esperienza già vissuta a bordo di nuova Renault Mégane E-Tech, che in opzione permette di avere lo schermo al posto dello specchio, un dettaglio che ci è sempre piaciuto.

Parlando di tecnica, la nuova Polestar 4 nasce sulla Sustainable Experience Architecture (SEA), una piattaforma premium che permette di installare motori per una potenza pari a 400 kW/544 CV. Per vedere dal vivo l’auto basta recarsi presso il Polestar Space di Milano, oppure a quello di Roma a partire dalla seconda metà di maggio. Le prime consegne italiane sono previste per il mese di agosto 2024, il prezzo invece dovrebbe attestarsi a metà strada tra la Polestar 2 e la Polestar 3 che abbiamo visto assieme al suo designer, dunque possiamo ipotizzare nella fascia 70.000-90.000 euro.

