Bentley richiama un singolo esemplare di Flying Spur, cosa succede?

Alcuni giorni fa Bentley ha scoperto un problema relativo ad una singola unità di Flying Spur 2020, in quanto il Pre-Product Safety Committee riunitosi a fine gennaio ha portato a galla una problematica di sicurezza relativa al modello in questione.

D'altro canto un'altra agenzia, la statunitense National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha spiegato che un singolo esemplare dell'ammiraglia di lusso potrebbe recare un malfunzionamento inerente il serbatoio di carburante. A quanto pare l'elemento non sarebbe stato saldato correttamente da parte del fornitore Magna Steyr in fase di produzione, pertanto col tempo potrebbero verificarsi delle perdite di liquido altamente infiammabile il quale, in presenza di una fonte di calore porterebbe di certo ad esiti poco piacevoli.

La specifica vettura è stata costruita il 30 agosto del 2020, e il suo proprietario verrà contattato dal produttore il prossimo 12 marzo, cioè una settimana dopo aver rintracciato la concessionaria ed averla quindi informata in merito alla situazione. Successivamente dovranno essere stabiliti degli appuntamenti con un'officina autorizzata, dove i tecnici ispezioneranno la macchina e sostituiranno il serbatoio del carburante.

Ad oggi è passato molto meno di un anno dall'acquisto della Bentley Flying Spur, per cui la garanzia andrà a ricoprire ogni onere di tipo economico relativo alla riparazione. In ogni caso resta comunque un fatto spiacevole per il suo proprietario, anche perché le questioni di sicurezza, andando a inficiare sull'incolumità individuale, sono le più delicate in assoluto.

