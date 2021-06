La Bentley da Pikes Peak monta un volante Fanatec sviluppato per le gare reali e virtuali

Lo scorso weekend Bentley ha partecipato alla Pikes Peak con una Continental GT3 opportunamente modificata, che è stata la vettura più veloce alimentata con carburante sostenibile. Tra le tante chicche presenti sull’auto, soffermiamoci sul volante sviluppato con Fanatec, il leader di mercato nel mondo del gaming e delle simulazioni.

Il volante infatti è stato sviluppato espressamente per la Bentley Continental GT3 da Pikes Peak, ma con l'idea di renderlo disponibile per i sim racer sparsi per il pianeta. La costruzione e la cura dei particolari sono da veri intenditori, con ampio uso di materiali nobili e infarcito di tantissime funzionalità.

La struttura principale è in fibra di carbonio e magnesio, al cui centro è stato ricavato un alloggiamento circolare che ospita al suo interno un display che offre al pilota il controllo dei valori della telemetria, così come il settaggio dei vari parametri della vettura.

Nella costruzione di questo pezzo di alta tecnologia si intravedono alcuni dettagli chiaramente ispirati al design Bentley, come la zigrinatura dei selettori presenti sul volante, mentre la cornice del display è in carbonio forgiato. Inoltre vanta due levette direzionali FunkySwitch a 7 vie con funzionalità di codificatore, un paio di rotelline in alluminio con codificatori ottici e quattro paddle magnetici.

Quando il volante non è attaccato al vostro “gaming rig”, può essere esposto grazie ad una staffa dedicata, e se aveste bisogno di portarlo con voi in qualche evento esport, potrete farlo alloggiandolo in una comoda valigetta.

Thomas Jackermeier, CEO di Fanatec, ha dichiarato: “Abbiamo avuto l'onore di realizzare un volante iconico per un'auto iconica sviluppata per correre alla leggendaria Pikes Peak International Hill Climb, e i nostri clienti possono farne parte, guidando con lo stesso identico volante, ma in un simulatore.”

Non conosciamo ogni singola funzione attribuita al relativo tasto, ma non saranno molto diverse da quelle adottate ad esempio in Formula 1, come ci ha spiegato Carlos Sainz in un video dedicato.