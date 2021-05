Bentley non si smentisce: arriva il divano con cuscini in marmo

Bentley è un produttore di automobili rinomato per la qualità e la potenza dei suoi modelli, sviluppati e disegnati con una cura certosina. Il brand britannico però non disdegna mai di commercializzare oggetti che poco hanno a che fare con la mobilità.

Anni fa infatti propose un set di tazzine e piattini dallo stile davvero particolare, mentre più di recente ha impresso il proprio marchio su un interessante triciclo prodotto da Trike su licenza ufficiale. Adesso è invece arrivato il momento per la casa inglese di far sentire a proprio agio la sua clientela attraverso la vendita di un comodissimo divano di marmo.

Esatto, proprio marmo. Ovviamente non stiamo parlando delle durissime lastre che adornano le nostre costruzioni, ma di una polvere di marmo chiamata MARMMORE, la quale debutterà nel mondo della mobilia proprio con questo speciale divano, visibile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina. All'atto pratico si tratta di un sottoprodotto derivante dalla lavorazione del marmo, che viene successivamente mischiato con un composto speciale per ottenere un microfilm liquido, a sua volta mescolato con tessuti per produrre un'ottima stoffa e contemporaneamente dare linfa all'economia circolare.

Disponibile sia come divanetto che come sofà, la linea Ramsay può essere acquistata in grigio chiaro o verde naturale, mentre per i cuscini si può anche selezione un rivestimento in pelle. La sezione in legno è invece ordinabile in sicomoro frisé grigio caldo, in radice di radica di noce, in ambra liquida affumicata od anche con rivestimento in pelle.

Scorrendo le immagini in calce noterete anche il tavolo Alford con superficie in marmo di forma rettangolare o circolare con finiture in nero lucido sulla parte inferiore e dettagli in metallo sui bordi. I piedi invece, proprio come il divano, sono acquistabili in radica di noce, ambra liquida affumicata oppure con rivestimento in pelle.

L'offerta è stata presentata con un'attenzione all'estetica e cura nella ricostruzione degli ambienti digitali e, se i prezzi ufficiali non ci smentiranno, siamo disposti a credere che gli eventuali clienti si troveranno davanti a un catalogo piuttosto esclusivo.



Per concludere tornando al ramo principale della casa automobilistica del Regno Unito dobbiamo assolutamente mostrarvi l'ultima opera dei suoi ingegneri, utile alla partecipazione, e probabilmente al trionfo, alla mitica Pikes Peak International Hillclimb: ecco l'aggressiva Continental GT raffigurata in recenti scatti.