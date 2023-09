Bentley Mulliner Batur, fra gli optional un impianto audio che costa più di un'Audi A3

La Bentley Mulliner Bacalar, una coupé sportiva di lusso prodotta in soli 18 esemplari, offrirà un sistema audio opzionale "Naim for Mulliner" al costo di 50.000 dollari (circa 46.000 euro).

Il sistema audio "Naim for Mulliner" per la limitata Bentley Bacalar, potrebbe essere tra le opzioni per auto nuove più costose al mondo, con un prezzo di 50.000 dollari ciascuna. Questo sistema, sviluppato in oltre 10.000 ore, vanta 20 altoparlanti ed è considerato il massimo in termini di audio per auto.

La collaborazione tra Bentley e Naim, iniziata nel 2008, ora include anche componenti del rinomato specialista audio francese Focal che produce gli altoparlanti su misura all'interno di esclusivi alloggiamenti creati da Bentley. Questo sistema offre prestazioni eccezionali, con sei tweeter, nove altoparlanti di gamma media, due woofer, due trasduttori attivi dei bassi e un subwoofer, tutti sottoposti a rigide modifiche e miglioramenti.

È stata inoltre richiesta la produzione di un nuovo design del cono con profilo a "M", prodotto da un unico pezzo, ovvero privo di cappuccio antipolvere e che si traduce in ulteriori miglioramenti nella qualità del suono. Il risultato finale è un'opzione da 25.000 sterline per i clienti.

Ricordiamo che Bentley inizierà il proprio processo di elettrificazione e breve. Nel 2025 uscirà la primissima Bentley EV.