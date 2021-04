Bentley ci mostra la Continental GT per Pikes Peak: la vettura è fuori di testa

Bentley quest'anno farà ritorno alla mitica Pikes Peak International Hillclimb per andare a caccia della ambitissima "tripla corona", e ha intenzione di farlo attraverso un bolide assolutamente estremo: quello rappresentato nella galleria di immagini in fondo alla pagina è un esemplare potenziato di Continental GT.

Il brand automobilistico britannico ha già realizzato un record per un SUV di serie sul tracciato del Colorado con una Bentayga nel 2018, e appena un anno dopo ha fatto il bis per un'autovettura di serie grazie all'eccezionale Continental GT. Adesso quindi il team inglese è quello da battere, e l'imminente Time Attack in scalata potrebbe diventare un nuovo record assoluto.

La macchina da corsa è essenzialmente una variante migliorata della Continental GT di categoria GT3, e a guidarla ci sarà il campione della scodata Rhys Milles, che punta a coprire le 12,42 miglia e le 156 curve del percorso in meno di nove minuti e trentasei secondi: circa 42 secondi più veloce del tempo che egli stesso ha registrato due anni fa.



Insomma, la Continental GT3 Pikes Peak è stata descritta come "la macchina più estrema basata su un veicolo stradale che Bentley abbia mai fatto". I ritocchi sono ovviamente numerosi, e in effetti basta dare un'occhiata al design dell'esemplare in calce per rendersene conto.



Riguardo il comparto aerodinamico notiamo un colossale splitter anteriore che va a congiungersi con ampie appendici atte all'incanalamento dell'aria verso la fiancata. Quest'ultima è contraddistinta da minigonne estreme e passaruota larghissimi, ma correndo verso il retrotreno ci si imbatte in un alettone a dir poco imponente sotto il quale un efficacissimo diffusore posteriore provvede a tenere incollata la vettura al suolo.



Sotto la carrozzeria invece Bentley ha inserito una versione modificata del V8 twin-turbo da 4,0 litri dell'auto da strada. Questo però non vuol dire che i livelli di potenza saranno paragonabili poiché, anche se di dettagli approfonditi non ne sono ancora stati condivisi, ci si attende un output spaventoso. D'altra parte il produttore promette "un sound drammatico almeno quanto il suo aspetto."



Nella spasmodica attesa di poter assistere alle meraviglie delle quali sarà capace, vogliamo chiudere rimandandovi alla nuova Bentley Continental GT Speed: il modello di recente presentazione arriverà in strada con feature notevoli. Nel frattempo non si cessa mai di pensare alle evoluzioni (o rivoluzioni) per il futuro remoto: ecco come la Bentley EXP 100 GT poterà la casa inglese nell'era della guida autonoma a propulsione elettrica.