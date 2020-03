Bentley lavora ad un'auto elettrica con design 'senza precedenti'

Bentley promette di stupirci con la sua prima auto elettrica. Dopo la concept EXP 100GT, la casa automobilistica britannica lavora ad un'auto elettrica rivoluzionaria, dal look estremamente coraggioso. Cosa bolle in pentola?

Di norma quando un produttore mostra una concept car, è lecito aspettarsi che non tutte le caratteristiche di quell'auto finiranno effettivamente su un modello di produzione. Così, quando Bentley aveva presentato la stravagante concept elettrica EXP 100GT nessuno aveva immaginato che quelle linee così eccessive, perfino per la casa automobilistica inglese, potessero fare da reale fonte d'ispirazione per una vera Bentley elettrica.

Eppure, quando si parla di Bentley tutto è possibile. Ora il boss dell'azienda ha annunciato che è in cantiere un'auto completamente elettrica dal look "coraggioso", biasimando allo stesso tempo la concorrenza —come Porsche e Tesla— per aver presentato sul mercato delle vetture non particolarmente rivoluzionarie sul fronte del look, s'intende.

"Se guardiamo la Taycan, beh è ancora una Porsche", ha detto ad Autocar Stefan Sielaff, capo del design di Bentley. "Se guardiamo alle Tesla, ecco che hanno un aspetto non poi così sconvolgente. Personalmente ammiro, da designer, la BMW per averci dato la i3. Eppure se chiedi ad un consumatore di darti un giudizio ti dirà che è un'auto brutta. Dobbiamo guardare ad una prospettiva più grande ed essere coraggiosi. È arrivato il momento per il mercato. Deve essere una scelta giusta. L'identità del brand Bentley sarà d'estremo aiuto".