Bentley sta per lanciare i cerchi in fibra di carbonio più grandi mai prodotti

In giornata odierna Bentley ha annunciato un prodotto di grande impatto grazie alla collaborazione con Buggi Composites: a breve comincerà a produrre un set di cerchi in fibra di carbonio da 22 pollici per la Bentayga (in versione quattro posti è una reggia su ruote).

Le unità saranno ordinabili tra pochissimo attraverso Mulliner, l'officina di personalizzazioni proprietaria. Ad oggi nessuna casa si era mai spinta, per un'auto di serie, oltre i 21 pollici per quanto concerne i cerchi nel sesto elemento della tavola periodica. I clienti che si butteranno su di essi non riceveranno soltanto un prodotto bello da vedere, ma anche eccezionalmente leggero: stiamo parlando di circa 6 chilogrammi risparmiati per ogni cerchio.

Tralasciando il peso, disporre di ruote in carbonio migliora sia la manovrabilità che le performance in frenata, poiché la durezza del materiale porta al massimo la responsività dei comandi e riduce a zero le flessioni in fase di sterzata. Le controparti in alluminio possono infatti perdere 1 grado di campanatura nei momenti di maggior stress. Come se non bastasse, la rigidità del carbonio induce anche ad una inferiore usura degli pneumatici per via dell'assenza di piegamenti indesiderati.



Purtroppo non mancano i lati negativi. Rispetto all'alluminio, il carbonio è sicuramente più delicato perché non è capace di assorbire gli urti, e una crepa può portare alla foratura di una gomma che, ad alta velocità, non è di certo un accadimento piacevole.



Questo è tutto quello che al momento sappiamo sul prodotto annunciato da Bentley, ma non possiamo non lascarvi prima di avervi mostrato la nuova Continental GT Speed: è una Gran Turismo a dir poco spaziale.