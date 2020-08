Da oggi è possibile acquistare una Bentley Continental GT a 7.700 euro

In listino parte da 204.000 euro, eppure da oggi è possibile ordinare una Bentley Continental GT a 7.700 euro. Dov'è il trucco? Nelle sue dimensioni, la Continental GT economica è difatti un modellino in scala 1:8.

Eppure avrete una vera Bentley, l'automobilina è costituita da oltre 1.000 pezzi e viene assemblata a mano in circa 300 ore. Un team Bentley ascolterà le vostre esigenze per creare la vettura personalizzata più adatta a voi. Tutte le opzioni sono condivise con la Continental GT in scala 1:1, potrete scegliere il colore della vernice, dei rivestimenti interni (incluso il colore delle cuciture), i cerchioni e la tipologia di molti materiali. Bentley consiglia di sfruttare il configuratore online dell'auto reale per creare il modellino dei vostri sogni.

Ogni Continental GT 1:8 sarà disposta su di un piedistallo nero lucido. Se non avete dimestichezza con le scale di modellismo sappiate che la piccola inglese misura 78 cm di lunghezza, 40 di larghezza e 26 di altezza. Una volta confermato l'ordine occorrono 20 settimane per la costruzione del vostro esemplare e le spese di spedizione sono gratuite, un elemento importante dopo aver speso quasi 8.000€.

Con questa cifra potreste comprare un'utilitaria in sconto o, nel caso di pulsioni sportive, una Mazda MX-5 usata. È vero, potete salirci sopra, accendere il motore e usarle... ma non avrete una Bentley.