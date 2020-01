Bentley ha fatto incetta di riconoscimenti: 26 premi nell'anno del centenario

Il 2019 è stato un anno decisamente trionfale per Bentley: la prestigiosa casa automobilistica si è portata a casa 26 titoli, sia riconoscimenti per le sue nuove vetture, che attestati di riconoscimento alla popolarità del brand.

Trai premi troviamo il titolo di "Most Admired Car Company" della Gran Bretagna. Ma la lista è lunga, e comprende anche un premio specifico per la nuova Bentley Flying Spur: la terza generazione del veicolo è stata riconosciuta come "Auto di lusso dell'anno" dal magazine di Top Gear. Stesso riconoscimento anche da parte di Carwow, con Mat Watson, editor in chief della testata, che ha parlato di un "design potente ma elegate", oltre che della "cabina impeccabile" e di "materiali lussuosi e atmosfera boutique costruita a mano".

Gli apprezzamenti arrivano anche dalla Cina, uno dei mercati più vivaci per le auto di lusso: "China Design Car of the Year" e Design Car of the Year" sono due dei riconoscimenti dati alla Flying Spur rispettivamente da China Car of The Year e dall'evento Southern China Annual Auto.

Il News UK Motor Awards ha poi assegnato ben dieci premi alla Bentley Continental GT — di cui è uscito un nuovo modello speciale di recente.

La lista è ancora lunga, e include premi e attestati da tutto il mondo.