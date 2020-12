La prima Bentley elettrica sarà una grossa berlina con lo stile della EXP 100 GT

Bentley si sta preparando a rilasciare una lunga serie di modelli elettrici la quale arriveranno, per la maggior parte, nella seconda metà di questo decennio. Il primo tra essi verrà incarnato da una berlina di grosse dimensioni, caratterizzata dalle avveniristiche linee già mostrate con la EXP 100 GT.

Questa possente spinta verso l'elettrificazione della gamma nasce dal piano Project Artemis guidato da Audi, e il primo indizio evidenzia un assetto particolarmente alto per la EV in questione, magari in stile Jaguar I-Pace: con ogni probabilità il brand proverà a lasciare più spazio possibile alle batterie posizionate sul pianale, a scapito dell'ottimizzazione aerodinamica.

Il presidente di Bentley, Adrian Hallmark, ha di recente riferito ai ragazzi di Autocar che la compagnia automobilistica non ha ancora deciso in merito alle denominazioni dei futuri modelli. Potrebbero ereditare quelle già utilizzate finora oppure tracciare una nuova strada evocando immaginari completamente differenti:"La nostra posizione dipende dai clienti e dai segmenti. Mentre ci muoveremo verso l'elettrificazione, adatteremo la nostra gamma di prodotti al cambiamento del mondo."

"Vogliamo attirare di più anche le donne, ed essere più rilevanti all'interno degli ambienti urbani del futuro, i quali saranno molto diversi rispetto ad oggi, e inoltre vogliamo fare appello ai moderi valori di lusso che, rispetto a 20 anni fa, sono cambiati. Ci siamo già adattati ai tempi, ma questi cambieranno ancora nel corso dei prossimi 10 o 15 anni. Il format dei nostri prodotti, le dimensioni e le denominazioni devono calzare a pennello col carattere dei veicoli, e la strategia dovrà basarsi sui clienti e sull'andamento dei segmenti. A noi piacciono i nomi delle nostre macchine. Forse li terremo. Allo stesso tempo però seguiremo i clienti, i segmenti ed i valori per capire se saranno ancora validi."

Insomma, avrete sicuramente intuito dalle parole di Adrian Hallmark chi il prossimo futuro sarà un terreno sdrucciolevole per i produttori di auto, che dovranno farsi trovare pronti e attenti per evitare grosse delusioni. A ogni modo Bentley sembra aver capito l'antifona, e dal 2030 venderà esclusivamente auto totalmente elettriche.