Bentley Continental GT Mulliner: ancora più lusso, ancora più preziosa

La Bentley Continental GT Convertible riceve il trattamento Mulliner, ancora più lusso, ancora più esclusività e, soprattutto, ancora più possibilità per personalizzare ed impreziosire questa decapottabile per pochi. La prima Continental GT Mulliner sarà mostrata per la prima volta in esclusiva al Salone dell'Auto di Ginevra.

Ma ad aumentare non è soltanto il lusso, la Bentley Continental GT Convertible guadagna anche in prestazioni, grazie alle due unità V8 4L e W12 6L. I cerchi sono da 22 pollici, specchiati e con coprimozzo rotante. Cosa significa? Che il logo Bentley rimane sempre parallelo al terreno, non sia mai che qualcuno possa confondersi sulla natura del veicolo mentre vi osserva sfrecciare per le strade delle città più esclusive.

È stato fatto un lavoro impressionante con la calandra, con la griglia che riproduce fedelmente le cuciture trapiantate degli interni a "diamante su diamante". Proprio su queste vale la pena di soffermarsi un po': Bentley ha utilizzato un inedito trattamento con rivestimento in pelle trapuntata su una porzione del tonneau. Ognuno dei rombi che costituiscono il motivo dominante negli interni è realizzato da ben 712 punti (oltre 400mila punti in totale). I clienti possono scegliere, poi, tra 8 diverse opzioni tricromatiche per il motivo a rombi che domina negli interni.

Ovviamente possedere una Bentley significa possedere un'auto fatta su misura sartoriale. I clienti che ordineranno la Continental GT Mulliner potranno scegliere da una lista della bellezza di ben 61 diverse opzioni di verniciatura per la carrozzeria. Ma queste sono soltanto le proposte del brand: si può anche dare a Bentley un colore personalizzato, che verrà quindi prima analizzato e poi replicato dall'azienda. Che lusso!

Ma non finisce qua: le chiavi di questa esclusiva Continental GT decapottabile verranno consegnate in una custodia in pelle dello stesso colore e dello stesso materiale scelti dal cliente per gli interni del veicolo.

Il prezzo è un'incognita, ma vi basti pensare che il prezzo della Convertible "normale" supera ampiamente i 200.000 euro.

Vi lasciamo alle immagini in galleria per rimanere semplicemente a bocca aperta. Se invece siete più interessati alle performance che al lusso, vi lasciamo ad una versione dell'auto pluripremiata modificata per fare dei grip sul ghiaccio da paura.