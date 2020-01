Questa Bentley Continental GT modificata è un animale da grip su ghiaccio

Bentley parteciperà alla Ice Race GP che si terrà a Zell am See in Austria con una Bentley Continental GT W12 modificata per l'occasione e dotata di una livrea ispirata alla Pikes Peak rivelata poche settimane fa.

Il bolide sarà mosso dal solito motore W12 da 6,0 litri e capace di 626 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia. Sull'asfalto scatta da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi e raggiunge la velocità massima di 333 km/h. Per l'innevato tracciato austriaco la casa automobilistica inglese l'ha equipaggiata con sospensioni ad aria a tre camere, con sistema di controllo antirollio a 48V e con enormi freni in ferro dalla enorme forza frenante.

A guidarla ci penserà la giovane Campionessa del Mondo di Rally Catie Munnings, la prima pilota donna nell'era moderna a partecipare ad una competizione per la divisione Bentley Motorsport. Ecco le parole della ventiduenne:"L'opportunità di correre per Bentley a Zell am See è una di quelle da non lasciarsi sfuggire. La macchina mi ha totalmente sbalordita, e non riesco a credere che mi perderò in una Bentley ad una gara sul ghiaccio. Mi sono esercitata con l'auto sul ghiaccio poco prima di Natale. All'inizio credevo potesse sembrare pesante, ma sono rimasta stupita dall'agilità e dalla reattività della dinamica. Può ballare come una rally car leggera, e non vedo l'ora di gareggiare ad un evento tanto iconico."

Nel frattempo il direttore del reparto motorsport di Bentley, Paul Williams ha commentato:"Ho guidato per la prima volta un prototipo di Continental GT sulla neve durante i test invernali poco prima del debutto della vettura. La stabilità e il controllo della macchina su tali superfici è incredibile e non vedo l'ora di ammirarla nelle stesse condizioni in gara."

Per concludere vi rimandiamo ad un veicolo adatto a condizioni ancor più estreme: parliamo del Mercedes-Benz Unimog che pochi giorni fa è stato capace di battere un record storico scalando ad un'altitudine mai raggiunta prima.