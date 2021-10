La Bentley Continental GT si lancia in derapate in una base militare della Sicilia

La Bentley Continental GT Speed è una opulenta quanto perforante Gran Turismo britannica. I facoltosi acquirenti del modello si fiondano su di esso catturati soprattutto dall'eccezionale comodità nei lunghi viaggi, ma domina-continenti possiede una caratteristica troppo spesso sottovalutata: la capacità di divertire.

Ebbene, come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, un esemplare della GT è stato portato presso la base NATO siciliana di Comiso, abbandonata da alcuni decenni, per una esibizione a base di derapate selvagge.

A chi non segue assiduamente il brand inglese possiamo dire che la portentosa vettura mette in campo un enorme W12 twin-turbo da 6,0 litri, il quale manda sull'asfalto 650 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia. Il tutto si tramuta in uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi nonostante l'enorme peso, mentre la velocità massima ammonta a 335 km/h (tutte le specifiche della GT Speed presentata a marzo).

"Abbandonata quasi 30 anni fa e quasi riconquistata dalla natura, la base di Comiso ha dimostrato di essere il luogo perfetto per creare un ambiente sicuro e allo stesso tempo stimolante per mettere alla prova le credenziali prestazionali della GT Speed." In questo modo Bentley ha commentato in merito alla questione.



Prima di lasciarvi alla visione della clip caricata su YouTube dal canale ufficiale della compagnia, ci teniamo a mostrarvi il nostro speciale: Bentley a Milano con la Continental GTC Speed e una succulenta sorpresa.