La Bentley Continental GT in edizione limitata Pikes Peak

Bentley celebra il record portato a casa lo scorso giugno a Pikes Peak, e lo fa con una edizione davvero speciale della sua Continental GT. Ecco le caratteristiche uniche della Bentley Continental GT Pikes Peak edition. Ne saranno assemblate solamente 15.

Ovviamente il tributo va all'impresa di Rhys Millen, il pilota che ha completato i 20Km di salita in appena 10 minuti, 18 secondi e quattro decimi. Le finiture di questa nuova Bentley Continental GT si ispirano proprio a quelle della vettura vincitrice del record.

La carrozzeria, nell'esclusiva verniciatura Radium, viene impreziosita ulteriormente da diversi elementi in fibra di carbonio. Un verde accesissimo, quasi acido, che viene ripreso anche sulle pinze del freno — a contrasto con i cerchi in lega da 22 pollici rigorosamente in gloss black. Un continuo gioco di verde Radium e nero lucido, con quest'ultimo presente anche sulle calotte degli specchietti retrovisori, sul paraurti e sul tetto.

La calandra può poi venire impreziosita anche dal badge celebrativo del centenario del brand. Al centro della plancia troviamo invece una raffigurazione stilizzata della salita più celebre d'America. Sempre nell'abitacolo troviamo altri dettagli stuzzicanti, come le cuciture sempre in verde Radium a contrasto con l'alcantara nera.

Niente da dichiarare per quel che concerne la parte sotto al cofano, rimane il V12 biturbo da 635CV e 900Nm.



Bentley punta al mondo delle sportive, mentre in precedenza aveva annunciato che non arriverà un secondo SUV.