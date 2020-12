La Bentley Blower torna in produzione dopo 90 anni

Novant'anni e non sentirli, la quattro litri e mezzo, conosciuta come Blower Bentley, fu al vertice di lusso e competizioni tra fine anni 20 e inizio 30. I Bentley Boys la portarono al trionfo alla 24 Ore di Le Mans 1928 e la versione monoposto "No.1" conquistò svariati record di velocità a Brooklands nel 1932.

Bentley ha ufficialmente riportato in vita la leggenda con un programma "continuation" che prevede la costruzione di 12 esemplari. La splendida Blower immortalata nelle fotografie di questo articolo è tuttavia un esemplare pre-serie denominato "Car Zero"; sarà testata a lungo prima che inizi la produzione vera e propria. Per realizzarla sono state necessarie 40.000 ore di lavoro. L'azienda inglese si è servita degli strumenti e dei progetti originali, nonché di precisissime scansioni laser dei componenti della vettura del 1929 sulla quale si baseranno i nuovi esemplari. La realizzazione è supportata da varie aziende terze che hanno dato il loro prezioso contributo nella progettazione e realizzazione di telaio, calandra e delle anacronistiche molle a balestra. Il telaio in particolare è stato prodotto da un'azienda che costruisce e restaura caldaie per macchine a vapore.

I test della Blower prevedono 35.000 chilometri percorsi in strada e quasi 8.000 chilometri in pista. L'azienda testerà la vettura anche ad alte velocità e una volta sicuri della bontà del progetto si avvierà la produzione che porterà 12 Blower nei garage di altrettanti fortunati clienti.

Nonostante l'entusiasmo di molti verso i programmi "continuation" alcuni collezionisti sono quantomeno perplessi. Ad inizio 2020 Ralph Lauren ed altri collezionisti hanno inviato una lettera a Bentley esprimendo la loro preoccupazione su iniziative simili, si teme che così facendo diminuisca il valore monetario ed intrinseco degli esemplari originali.

Oltre a dare importanza alla sua storia il marchio della B alata è pronto alla sfida elettrica con una futura berlina sullo stile della EXP 100 GT, l'inizio di una transizione che culminerà nel 2030, anno in cui venderà soltanto auto elettriche.