La Bentley Blower ricostruita in scala all'85%: è omologata per circolare in strada

Da un lato Bentley manda in pensione i vecchi motori, come nel caso del suo storico W12, dall'altro riesuma vecchie glorie: la Blower Jnr è una replica affascinante e dettagliata di uno dei modelli più iconici di Bentley.

Questa collaborazione tra Bentley Motors e The Little Car Company è stata in grado di portare alla vita un pezzo di storia automobilistica in scala ridotta ma funzionante. Le caratteristiche dettagliate e l'attenzione ai particolari ispirati al veicolo originale del 1929 aggiungono un tocco di autenticità e prestigio al progetto. L'utilizzo di un motore elettrico da 20 CV rende la Blower Jnr adatta alla circolazione stradale, offrendo un'esperienza di guida silenziosa e senza emissioni. L'autonomia prevista è di circa 104 km.

L'approccio di Bentley e The Little Car Company alla creazione della Blower Jnr, combinando design classico e tecnologia moderna, può attrarre sia gli appassionati di auto d'epoca che coloro che cercano un'esperienza unica di guida. Blower Jnr offre un'opportunità interessante per collezionisti e appassionati di Bentley di possedere una versione fedele in scala ridotta di un'auto leggendaria.

L'adozione di materiali e rifiniture di alta qualità, tipiche di Bentley, contribuisce a trasmettere un senso di lusso e artigianalità anche in questa versione in scala ridotta. Questo approccio potrebbe suscitare un grande interesse tra gli appassionati di auto d'epoca e i collezionisti, che apprezzeranno l'attenzione ai dettagli e la fedeltà alla Bentley Blower originale.

La produzione in edizione limitata della Blower Jnr sotto il nome di "First Edition" aggiunge un tocco di esclusività e autenticità al veicolo. Questa edizione speciale sarà riservata solo ai primi 99 esemplari prodotti, dando un senso ulteriore di rarità ed esclusività.

Questa iniziativa dimostra come i marchi automobilistici possano sfruttare la loro storia e reputazione per creare prodotti unici e accattivanti che si rivolgono sia al pubblico nostalgico che a quello interessato alle nuove tecnologie.

Se siete affascinati, come noi, dal mondo elegante ed esclusivo di da Bentley, non potrete non provare un piccolo brivido nel vedere questa Bentley trasformata in Pick-up.