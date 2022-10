Bentley Bentayga e Range Rover fanno i conti in fuoristrada: una sfida di lusso

I SUV sono diventati rilevanti nell’odierno mercato dell’auto, e diversi costruttori hanno spiegato quanto siano fondamentali da avere all’interno della propria gamma. Nonostante le dimensioni, i SUV offrono spesso prestazioni da supercar ma come vanno in offroad? Scopriamolo assieme a due sfidanti di lusso, Ranger Rover e Bentley Bentayga.

Il team inglese di carwow ha scelto proprio due modelli che la maggior parte delle persone non porterebbe nemmeno su una strada sterrata, ma Mat Watson non si fa di questi problemi, e dunque è tornato sul percorso offroad di prova per testarle a dovere (non perdetevi la sfida tra Fiat Panda 4x4 e Tesla Model X in offroad).

Una sfida tutta inglese che vede da una parte la Land Rover Range Rover equipaggiata con un motore V8 da 4.4 litri capace di 530 CV e 750 Nm di coppia, e dall’altra la Bentley Bentayga che sotto al cofano monta un V8 da 4.0 litri che offre 550 CV e 770 Nm di coppia, dunque leggermente più potente ma anche più leggera con i suoi 2415 kg rispetto alla Range Rover, che ferma l’ago della bilancia a 2510 kg.

In questo tipo di prove però la potenza pura serve a poco, al contrario diventa più importante l’erogazione della potenza e l’altezza da terra, per uscire indenni dalle varie prove offerte dal test track utilizzato da carwow: drag race in salita, discesa a velocità controllata, prove di torsione, di salita ripida e sconnessa e molto altro.

Come di consueto, il test è stato particolarmente severo, e una delle sfidanti ha avuto anche un bel po’ di problemi nelle fasi finali della sfida, ma come al solito non vogliamo rovinarvi la sorpresa, dunque premete play e godetevi la sfida.