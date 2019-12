Batterie allo stato solido? Per Bentley permetteranno di costruire auto più basse

Nessuno si aspetterebbe che Bentley possa diventare uno dei grandi produttori di auto elettriche, ma il brand di lusso di Volkswagen sta già ideando la strategia EV per il futuro.

Le prossime Bentley elettrificate utilizzeranno una nuova piattaforma pensate per le vetture più grosse, e cioè l'architettura Premium Platform Electric (PPE) appena introdotta con la Porsche Taycan. Il marchio britannico però pensa già alle batterie allo stato solido e al futuro del design, ecco le parole di Adrian Hallmark, CEO di Bentley:"Non sto dicendo che passeremo allo stato solido, ma è già nei programmi per la metà del prossimo decennio. (La tecnologia) è di circa il 30% più leggera rispetto alla stessa capienza a ioni di litio. Una I-Pace ha un pacco batterie da 720 kg, quindi passare a 500 kg da 720 kg fa la differenza."

Bentley sta quindi già pensando a come riutilizzare lo spazio reso nuovamente disponibile per una futura EV premium, senza escludere l'impatto sull'assetto della vettura:"Con nuove tecnologie per le batterie sarà possibile realizzare auto più basse, così come le vetture più alte guadagneranno un incremento di energia a sopperire alla resistenza aerodinamica."

Al momento l'unico concept che la compagnia ha sviluppato è questo: la Bentley EXP 100 GT. Si tratta di un mezzo pensato per il 2035 e dotato di tantissime feature estremamente tecnologiche. Di recente il marchio ha rivelato una Continental GT in edizione limitata Pikes Peak, e ne saranno prodotti soltanto 15 esemplari.