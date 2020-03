La Bentley Bacalar Mulliner: una roadster da 1.7 milioni di euro

L'auto di cui vi stiamo per parlare è una delle vetture più esclusive che saranno prodotte nel 2020. Si chiama Bentley Bacalar Mulliner, ne esisteranno soltanto 12 in tutto il mondo e il prezzo di listino supera ampiamente il milione di euro. Un video la mostra in ogni dettaglio, vediamo assieme se li vale davvero.

Lo stile della carrozzeria è a barchetta, mentre le linee se ci si fa caso vengono direttamente prese in prestito dalla Bentley EXP 100 GT. Un'auto che si fa decisamente notare, a partire dai davvero enormi cerchi da 22 pollici che le danno un'altezza più che notevole.

Un inviato di Top Gear ha avuto modo di mostrare in video questa auto lussuosissima. La Bentley Bacalar è un'auto che stupisce sotto moltissimi punti di vista. Lo ribadiamo ancora una volta: soprattutto per le dimensioni imponenti, è disarmante quando il giornalista si trova affianco ai cerchi da 22, o ancora quando si appoggia alla coda della decapottabile con il veicolo (una roadster, non una berlina) che gli arriva ampiamente sopra la pancia.

Ma a stupire più del resto, e questa è una costante in ogni veicolo Mulliner, è la qualità dei materiali usati e la cura che ci mette il costruttore nell'impreziosire la vettura con dettagli presi direttamente dall'olimpo del lusso.

Sotto al cofano troviamo un benzina 6.0 TSI W12 biturbo da 660 CV e 900 Nm di coppia massima.

La vettura sarà prodotta esclusivamente in Yellow Flame, mentre gli interni sono in pelle Hamun e Alcantara, con dettagli in lana Wilton e inserti in vero legno Riverwood invecchiato di 5.000 anni. Capite di che gioiello stiamo parlando?

Vi lasciamo al video di Top Gear, che trovate nel link in fonte.