Bentley ha annunciato un modello super economico: costa solo 500 euro

Il modo più economico per accaparrarsi una Bentley in Italia, se parliamo ddl mercato del nuovo, è sborsare poco più di 175.000 euro per una Bentayga. Oggi le cose sono cambiate poiché potrete acquistare una Bentley per soli 500 euro. A patto che siate abbastanza minuti da poterla guidare...

Si tratta del Trike, un triciclo che si fregia del marchio Bentley, prodotto su licenza ufficiale. Viene descritto come una combinazione di “eleganza e funzionalità grazie ad un design particolarmente flessibile”. Eccezionale anche la scelta dei colori: White Satin, Sequin Blue e Spruce Green, solo per citarne alcuni. Tutti derivati dalla tavolozza ufficiale del marchio di lusso inglese.

Il concetto di flessibilità è il cardine del Bentley Trike. Il triciclo si adatta velocemente allo sviluppo del bambino. A 12 mesi il pargolo può godersi il Trike spinto dai genitori, poi con un solo pulsante la seduta può essere portata dall'anteriore al posteriore, i poggiapiedi possono essere regolati e infine tolti per fare spazio ai pedali veri e propri. Infine anche la barra per spingere, il supporto per la schiena e l'imbracatura di sicurezza possono essere rimossi per dare più libertà al bambino.

Il Bentley Trike è un vero trasformista, può assumere sei diverse forme ed è dotato di 12 funzioni di sicurezza. A differenza delle Bentley più grandi il freno è solo sull'asse posteriore. Per combattere il sole c'è un tettuccio pieghevole, mentre in caso di guida su sterrato saranno utili i pedali antiscivolo e i parafanghi. Con un prezzo di 500 euro il Trike è la Bentley più economica in commercio. L'acquisto può essere fatto dal sito bentleytrikes.com, dal sito The Bentley Collection e perfino tramite la rete ufficiale di concessionari.

Concludiamo segnalandovi altri due prodotti Bentley davvero interessanti, parliamo del modello in scala 1:8 della Continental GT, dal prezzo di 7.700 euro, e della 4½ Litre "Blower" in formato LEGO Technic.