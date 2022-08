Bentely Mulliner Batur: c'è ancora un W12 ma il design anticipa le elettriche del futuro

La Monterey Car Week 2022 ci ha deliziato con diverse novità, prima tra tutte la nuova Bugatti Mistral, ma è arrivata anche la sorpresa di Bentley con la Mulliner Batur che anticipa gli stilemi estetici che vedremo sui modelli elettrici del brand. La Mulliner nasconde ancora il canonico W12 sotto al cofano, ma il suo design guarda al futuro.

Dimenticate quindi il doppio fanale rotondo all’anteriore e il look più classico, e date il benvenuto ad un design più aggressivo e sportivo, a partire proprio dall’anteriore sempre dominato dall’imponente griglia rettangolare, che però diventa più minacciosa grazie alla parte bassa del paraurti che diventa più pronunciato e ricco di aperture. I gruppi ottici poi non sono più sdoppiati e circolari, ma sono invece più sottili e slanciati, in un pezzo unico che adotta una firma luminosa con tre elementi, proprio come al posteriore, dove ci sono gruppi ottici ancora più sottili dei modelli visti sinora.

L’auto è caratterizzata dal solito “musone” molto lungo e largo, che accoppiato ad un tetto piuttosto basso le donano un look più muscoloso, grazie anche all’adozione di cerchi da 22 pollici su entrambi gli assi. Dunque saranno questi gli stilemi del design che contraddistinguerà le Bentley elettriche del futuro (a tal proposito, Bentley ha annunciato che la prima elettrica avrà prestazioni “da far star male”), ma per il momento la Mulliner Batur monta l’ormai iconico 12 cilindri che in questo caso tocca la potenza più alta mai raggiunta dal brand.

Il W12 twin-turbo da 6.0 litri produce 740 CV e 1.000 Nm di coppia, la potenza più elevata mai raggiunta da un modello Bentley, e per questo l’auto adotta delle soluzioni di prim’ordine per scaricare a terra tutta questa ferocia: ci sono sospensioni ad aria che adottano un sistema elettronico attivo per ridurre il rollio, a cui si aggiungono un differenziale a slittamento limitato elettronico e le quattro ruote sterzanti.

Bentely produrrà soltanto 18 esemplari della Mulliner Batur, ognuno offerto ad un prezzo di 1,65 milioni di sterline (1,95 milioni di euro al cambio attuale), e già tutti assegnati ai futuri proprietari, che la riceveranno sul finire del 2023.