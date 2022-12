La Benetton F1 di Schumacher e Piquet è all'asta in condizioni spettacolari

A metà novembre sul sito di RM Sotheby’s è apparsa la Ferrari F2003 di Michael Schumacher all’asta, per giunta in condizioni perfette. Oggi, invece, sullo stesso portale è apparsa la Benetton B191 di Nelson Piquet e Schumacher in vendita, recentemente restaurata per essere utilizzata durante le corse storiche.

Sul sito della casa d’aste è apparsa proprio recentemente questa iconica monoposto del 1991, il cui prezzo non è ufficialmente pubblicato dal venditore privato. Si tratta di un esemplare speciale per gli amanti della Formula 1, essendo l’ultima monoposto a usare la configurazione con cambio manuale a sei marce e sospensioni convenzionali. Il motore Ford HB V-8 da 3,5 litri, per 730 CV a 13.800 giri/min, è ancora presente nel bolide e pronto per essere acceso per qualche giro su pista.

Dopo la conclusione della carriera in Formula 1, la Benetton B191 è rimasta chiusa nei musei fino alla revisione completata dagli esperti di LRS Formula; dopo di essa, la monoposto è stata guidata per soltanto un’ora. Con i giusti controlli, pertanto, date le specifiche originali può essere utilizzata esclusivamente per corse storiche organizzate dalla FIA.

Nelle competizioni ufficiali, ricordiamo, la Benetton B191 ha permesso a Nelson Piquet di raggiungere ottavo e quinto posto ai gran premi di Francia e Gran Bretagna, oltre alla sua ultima vittoria in Formula 1. Nel 1991, poi, è stata l’auto del debutto di Michael Schumacher.

Spostandoci al presente della Formula 1, il figlio Mick Schumacher è diventato il terzo pilota per Mercedes.