Benelli lancia le nuove BN 125 e la Tornado T 125: caratteristiche e prezzi

Chi ha qualche anno sulle spalle ricorderà alla perfezione i gloriosi motorini Benelli, che hanno fatto letteralmente epoca. Il marchio è già qualche anno che è rinato completamente e oggi presenta al suo pubblico le nuove BN 125 e Tornado T 125 2020.

Come si può intuire dai nomi, si tratta di piccole 125 adatte anche ai motociclisti più giovani, questo però non compromette il design aggressivo e accattivante. Entrambe le moto montano un motore monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria con iniezione elettronica e 4 valvole, capace di erogare 11 CV a 9.500 giri, con un picco di coppia di 10 Nm a 7.000 giri.

Entrambe queste naked montano un telaio formato da tubi in acciaio e si differenziano per le forcelle a steli rovesciati da 35 mm - con la BN 125 che che ce l'ha centrale da 40 mm e la Tornado T 125 laterale da 50 mm. Arriviamo così ai prezzi: la BN 125 è proposta a 2.490 euro, mentre la Tornado T 125 costa appena 1.990 euro. Sono disponibili nelle colorazioni Nera e Bianca, inoltre è prevista una serie limitata Flash Green, che riprende il colore tipico Benelli dei tempi d'oro.

Il marchio permette ai suoi clienti di accedere anche al finanziamento dell'acquisto, con una promo valida fino al prossimo 31 luglio 2020. In questo modo la BN 125 si può acquistare a partire da 38,57 euro al mese per 24 mesi e maxi-rata finale di 1.752,36 euro (rifinanziabile in 48 rate da 43,40 euro al mese), la Tornado T 125 invece parte da 31,26 euro al mese per 24 mesi e maxi-rata finale di 1.402 euro, rifinanziabile in 48 rate da 35,18 euro al mese. Sempre di Benelli non perdete la recente Benelli 752S, se invece vi incuriosisce l'elettrico SEAT ha appena lanciato uno scooter a zero emissioni "125cc".