Questo bellissimo esemplare di BMW 1602 nasconde un motore elettrico da 120 cv

La foto di questa BMW collegata ad una presa di ricarica è apparsa originariamente su Reddit, e dopo alcune ricerche si è capito che è opera dell’inglese Electric Classic Cars, specializzato nel restauro e nell’elettrificazione di veicoli classici, in questo caso di una bellissima BMW 1602.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Electric Classic Cars, infatti abbiamo visto la loro Ferrari 308 GTS elettrificata durante una sfida contro la Testarossa in un video di carwow. Il team infatti ha lavorato su numerosi veicoli, e ognuno di essi viene curato con attenzione estrema.

La BMW 1602 solitamente veniva equipaggiata con un motore 4 cilindri in linea a 1.6 litri, capace di circa 85 cv e 130 Nm di coppia, ovviamente con trazione posteriore, come da tradizione BMW. Nel processo di elettrificazione l’auto non è stata solamente restaurata e migliorata, ma ha subito anche una notevole iniezione di potenza, grazie ad un motore elettrico Netgain Hyper 9, capace di erogare 120 cv e 235 Nm di coppia, ed è collegato al cambio originale, che permette quindi di cambiare marcia a piacimento.

All’anteriore ci sono 8 batterie LG da 2.5 kWh l’una all’anteriore, e altrettante unità al posteriore, mentre l’abitacolo è stato modificato con pelle di colore rosa per i sedili, e pelle di colore nera per i componenti dell’auto, assieme ad un nuovo cruscotto e ad un moderno sistema di infotainment. Il risultato è decisamente interessante ed è un bel modo per dare nuova vita a vetture che hanno ancora un fascino immenso, come è successo con la Porsche 964 messa a punto da Everrati.