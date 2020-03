Bellissima Porsche 911 'Malibu' del '91 è un'opera d'arte da 770.000 euro

Se c'è una vettura che inneggia al sole estivo, alle vacanze e al relax sulla spiaggia all'ombra di una palma, e magari con un cocktail in mano beh, quella è di sicuro la Porsche 911 'Malibu' della quale vi parliamo oggi.

Questa meravigliosa Porsche, reimmaginata da Singer, è stata appena messa in vendita dalla famosa RM Sotheby's per una somma in dollari equivalente a 770.000 euro. Come dicevamo, la 'Malibu' è stata disegnata da Singer nel 2016, ed è settantunesima vettura modificata dalla casa di design. Questo particolare esemplare ha percorso appena 2.574 chilometri, e la sua trasformazione l'ha portata ad avere una verniciatura in un colore denominato Mintarrini. Sulla carrozzeria ci sono anche le grafiche Porsche, ma sono poco evidenti. Infine questa storica sportiva si poggia su cerchi classici in stile Fuchs.

Non ci sono offerte tante informazioni su questa 911, ma il sei cilindri in linea da 4,0 litri, costruito da Ed Pink Racing Engines offre di certo non meno di 390 cavalli di potenza. Abbinato al propulsore troviamo un cambio manuale a sei rapporti, il quale dirige l'output verso le sole ruote posteriori.

Singer però è famosa non soltanto per inserire nelle proprie macchine dei motori eccezionalmente raffreddati e per offrire al cliente delle carrozzerie fortemente stuzzicanti. Il pezzo forte della casa è il lavoro sugli interni, e anche in questo caso il livello è altissimo. La Porsche 911 'Malibu' dispone infatti pelle a profusione e cuciture in alabastro, a dare un tocco di stile ulteriore. Secondo noi entro poche ore al massimo troverà un nuovo proprietario, e vi consigliamo fortemente di non perdervi la galleria di immagini in fondo alla pagina.

