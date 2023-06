Bella Ramsey, star controcorrente: l'auto in suo possesso? Una Fiat 500 usata

Le star sono per la maggior parte famose per gli eccessi, anche quando giunge il momento di acquistare un'auto. Si pensi ad esempio a 50 Cent, che ha speso 1.5 mln di dollari per un'elettrica, tra l'altro poi rivenduta ad un decimo della spesa. Che dire poi di Ibrahimovic, che di fatto ha una concessionaria Ferrari in garage.

Gli esempi potrebbero andare avanti a lungo ma si fermerebbero a Bella Ramsey, amatissima star britannica da 4 milioni di follower, apprezzata nella serie tv dei record Game of Thrones (interpretava Lady Lyanna Mormont), e poi nello show The Last of Us, acclamatissimo prodotto HBO di ispirazione dell'omonimo videogioco Naughty Dog.

Ebbene, la 20enne di Nottingham utilizza un mezzo assolutamente comune durante i suoi spostamenti, precisamente una Fiat 500, e noi non possiamo che esserne orgogliosi. Tra l'altro l'auto è di seconda mano e l'acquisto è stato pubblicizzato tramite il social ufficiale della concessionaria lo scorso 1 marzo.

“Non molto tempo fa – si legge sul post in oggetto pubblicato su Facebook - abbiamo avuto il piacere di aiutare l'adorabile Bella Ramsey a trovare la sua macchina perfetta. Il nostro venditore Jack ha mostrato alcuni veicoli ma Bella aveva gli occhi puntati su questa splendida Fiat 500 sin dall'inizio. Siamo riusciti a sbrigare le pratiche burocratiche in modo gentile e veloce, così Bella è riuscita a partire lo stesso giorno. Grazie per aver acquistato con noi Bella Ramsey – conclude il post - speriamo che ti piaccia il veicolo e non vediamo l'ora di vederti la prossima volta!”.

Nel mondo sono tanti i personaggi famosi che hanno deciso di scegliere la mitica city car italiana, come ad esempio la top model Elle McPherson, che possiede un modello di colore rosso nella versione cabrio, così come la collega Bar Rafaeli. Ovviamente non poteva mancare una 500 nel garage di Lapo Elkann, e l'utilitaria torinese è posseduta anche da Clint Eastwood e Charlie Sheen, altri due attori molto affermati.