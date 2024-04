Vi piace questa Lamborghini Aventador SVJ? È una replica con parti Toyota e Honda

Bella la Lamborghini Aventador SVJ che vedete nelle foto e nel video presente in pagina, giusto? Sbagliato: si tratta di una replica (una replica come la Ferrari guidata da Tom Cruise in Vanilla Sky) che fonde diversi modelli di auto giapponesi - e non solo.

Il progetto è stato realizzato in Tailandia e le parti principali arrivano sostanzialmente dal giappone: il motore VR4 arriva infatti da una Mitsubishi 3000GT, vettura dalla quale sono stati prelevati anche il turbocompressore e la trasmissione. Le sospensioni arrivano da una Toyota Hilux, mentre gli interni arrivano da una Honda Civic. Insomma: una vera accozzaglia di elementi per dare vita a un modello che comunque - a livello estetico e a prima vista - la sua figura la fa eccome, sempre che non si vada alla ricerca di particolari.

La lista di parti prese in prestito da altre vetture comunque non è finita, abbiamo infatti dei freni prelevati da una BMW, mentre il blocco dello sterzo è stato preso da un Isuzu D-Max. Le portiere, invece, arrivano da una Nissan NX, modificate ad hoc per assomigliare a quelle della Aventador. Il risultato finale è per certi versi impressionante, del resto il lavoro è stato svolto artigianalmente da una piccola officina in cerca di visibilità che ha persino ricreato il grande alettone posteriore della sportiva italiana.

Anche se non abbiamo provato la SVJ, a metà 2023 abbiamo avuto la possibilità di guidare una Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, versione finale del modello prima della pensione.

