La più bella Ford Fiesta mai realizzata: la RS Concept che però non vide mai la luce

La Ford Focus RS era una bestia da rally con 202 cavalli sotto il cofano, e forse non tutti sanno che avrebbe potuto avere una cugina più piccola, leggasi la Ford Fiesta RS. Sulla scia dell'entusiasmo proprio nei confronti della Focus, l'azienda dell'Ovale Blu pensò ad un'altra piccola “cattiva”, ma alla fine abbandonò il progetto.

La Ford Fiesta, uscita di produzione a luglio 2023, venne svelata nella versione RS al salone di Ginevra del 2004, esattamente 20 anni fa. Co-sviluppata dal team RS di Ford, era una piccola e divertente vettura che ricordava gli anni gloriosi delle Gruppo B.



Aveva infatti dei passaruota decisamente larghi, un paraurti rivisto per un extra raffreddamento del motore, e anche delle strisce bianche che ricordavano la mitica GT che vinse a Le Mans. Ma le qualità impressionanti non si limitavano solo all'aspetto estetico visto che sotto il cofano la Ford Fiesta RS vantava un motore Duratec da 2,0 litri che venne utilizzato in seguito dalla versione ST della stessa Fiesta. Peccato però che il modello RS avrebbe dovuto avere ben 30 cavalli in più, 180 contro i 150 della “cugina”, con i 100 km/h che venivano raggiunti da fermo in meno di 7 secondi.



Quella splendida auto tutta pepe, che non avrebbe assolutamente sfigurato fra le “cattive” degli anni '80 e '90 come ad esempio la Fiat Uno Turbo, la Renault Clio Williams o la Peugeot 205 Gti, non vide mai la luce, visto che il progetto sarebbe stato un salasso dal punto di vista economico.



Gli olandesi di Autoweek ricordano infatti come con la Ford Focus RS l'ovale blu perdeva 4.500 sterline su ogni vettura uscita dalla linea di produzione, di conseguenza si decise di non rischiare lo stesso choc per la Fiesta, nonostante dopo la presentazione venne accolta in maniera positiva dalla critica e dagli automobilisti. In ogni caso Ford decise di introdurre 5 anni dopo una nuova Focus RS mentre la Fiesta RS venne accantonata definitivamente, sostituita da una meno “monstre” ST.