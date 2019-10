Ecco Bela Trendy, un camper minuscolo costruito su un Fiat Doblò

Quella per i camper è una passione che hanno in molti, ma che presenta un inconveniente non da poco: trattandosi in pratica di una casa su ruote, il comfort di guida non è esattamente ottimale, per via delle grandi dimensioni e della pesantezza del mezzo.

Al Dusseldorf Caravan Salon in Germania però, è stata appena presentata quella che potrebbe essere la soluzione al problema: si tratta di Bela Trendy, un camper dalle dimensioni davvero contenute, costruito su un Fiat Doblò.

Il modello presentato monta un motore diesel 1.6 da 103 cavalli, che non sarà esattamente un bolide, ma è un compromesso accettabile per mantenere tutti i comfort di un camper vero e proprio, in uno spazio ridotto e ideale per muoversi perfino nel traffico in città, a patto ovviamente di sacrificare un po' di comodità all'interno.

Gli ambienti come la cucina e il bagno con doccia sono ovviamente piuttosto limitati, come si può vedere nel video in cima alla news, ma è un sacrificio che forse qualcuno farà più che volentieri. Il camper è proposto in due modelli: quello standard, chiamato 1S, e quello 1G, che sacrifica un po' di spazio in bagno per ottenere un'area esterna vivibile più grande quando il veicolo è parcheggiato.

Il prezzo? 39.990 euro per la versione "base", e 44.168 euro per la 1G.

Dimenticatevi il camper extra lusso con garage per la Porsche, e le roulotte da sogno: siete pronti per organizzare le vostre vacanze economiche?