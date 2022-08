Beccato due volte a 200 km/h con la Corvette: arrestato nel traffico

Mettersi al volante di una super sportiva significa applicare un estremo autocontrollo su se stessi e sul piede dell'acceleratore. Raggiungere alte velocità è divertente ed estremamente facile, è però allo stesso tempo pericoloso e vietato, come ha imparato un utente americano che pensava di averla fatta franca con la sua Corvette C8 del 2021.

La storia che state per leggere riguarda l'inseguimento più assurdo del mondo, perché di fatto non c'è stato alcun inseguimento effettivo. La polizia ha beccato ben due volte la stessa vettura al di sopra del limite, ha però evitato di ingaggiare un pericoloso inseguimento alla Need for Speed Hot Pursuit, anche perché le vetture della polizia avrebbero probabilmente avuto la peggio. Gli agenti hanno monitorato la situazione e infine hanno beccato il "ricercato" una volta imbottigliato nel traffico.

Tutto è iniziato quando l'agente Shawn Slaney, della New Hampshire State Police, ha beccato la Corvette C8 di colore arancione protagonista della storia a 259 km/h su una strada con limite di 110 km/h. Vista l'alta velocità, l'agente si è visto bene dal partire all'inseguimento, allo stesso tempo però ha allertato i colleghi lungo la strada.

Il nostro "eroe" del giorno è riuscito a prendere una seconda multa per eccesso di velocità qualche chilometro dopo, quando un'altra pattuglia lo ha fotografato a 209 km/h (130 mph). Anche in questo caso non c'è stato nessun inseguimento, le pattuglie però hanno monitorato la situazione e hanno poi ritrovato la Corvette C8 in questione imbottigliata nel traffico attorno a Woodstock, nel New Hampshire. A questo punto è scattato l'arresto: l'uomo alla guida della sportiva, un trentenne di Danbury, è stato arrestato con due accuse di guida pericolosa e per aver disobbedito a un agente. Non sarebbe costato molto meno, e non solo sul fronte dei soldi, un Track Day in pista?

