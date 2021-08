Beccati mentre viaggiavano col cofano aperto e le batterie collegate, ma non è uno scherzo

Molto spesso gli automobilisti attuano comportamenti assurdi mentre si trovano al volante delle proprie macchine. La pagina Reddit R/IdiotsInCars raccoglie ogni giorni decine e decine di episodi indescrivibili che accadono sulle strade pubbliche, e il video in calce si inserisce di diritto tra questi.

Protagoniste assolute della vicenda sono un Ford Explorer e una Volkswagen Beetle, le quali hanno messo in scena uno degli avviamenti più incredibili che siano mai stati immortalati. Per qualche strana ragione i conducenti sono stati beccati mentre viaggiavano l'uno di fianco all'altro coi cofani delle vetture aperti e i morsetti connessi alle due batterie.

Purtroppo non abbiamo alcun contesto al quale riferirci, ma è chiaro che quel giorno una delle due auto non avesse alcuna intenzione di partire. Ovviamente però non ci sono motivazioni che tengano: mettersi in marcia in un tale modo va contro il codice della strada di qualunque Paese e mette a rischio l'incolumità dei pedoni e degli altri automobilisti.



In commercio esistono soluzioni alternative a quelle di collegare le batterie di due auto, per cui non c'è neanche il bisogno assoluto di richiedere l'intervento di un parente o di un amico. Oltretutto se quest'ultimo appoggia o propone comportamenti simili è meglio lasciar perdere.



A proposito di manovre pericolosissime vogliamo chiudere riportandone altre due. La prima concerne il conducente di una moto il quale, tentando l'impennata, ha rischiato seriamente la propria vita. La seconda invece rappresenta una scelta paradossale: il proprietario di un pickup ha deciso di mettere di traverso il grosso veicolo, ma ha concluso la propria esibizione distruggendo una ruota, le relative sospensioni e l'asse posteriore destro.