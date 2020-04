Beccata in Italia una Ferrari SF90 Stradale in versione decappottabile: le immagini

Ferrari, dopo un prolungato periodo di stop produttivo, pare essersi rimessa velocemente in moto, e lo testimoniano vari avvistamenti in strada di prototipi delle vetture del brand italiano. Infatti, dopo le prime foto riguardo una Ferrari 488 (ibrida?) camuffata, sono arrivate adesso quelle su un bolide ancora più atteso.

Stiamo parlando della Ferrari SF90 Stradale, beccata nei pressi dello stabilimento di Maranello dai ragazzi del portale inglese Autocar. Come potete notare voi stessi dalle immagini in calce la potentissima ibrida nasconde vistosamente le sue forme, ma è chiaro si tratti proprio di lei. A distinguerla da altri prodotti del marchio ci pensano il posizionamento dell'abitacolo, i fari con forma a C, e gli scarichi disposti al centro del paraurti. Fatto molto interessante quello che concerne poi l'antenna radio, spostata curiosamente verso il retrotreno. Questo denota con una certa probabilità che le foto ritraggono una sua variante Spider.

Passando ai numeri che la caratterizzano vi diciamo che a muoverla ci pensa un potente V8 bi-turbo da 780 cavalli e 800 Nm di coppia. Il propulsore è coadiuvato da ben tre motori elettrici, dei quali il primo trova spazio tra l'unità termica e il cambio, mentre gli altri due si collocano sull'assale posteriore aggiungendo al complesso altri 220 cavalli. In totale, se la matematica non è un'opinione, la hypercar sviluppa 1.000 cavalli di implacabile potenza, i quali permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, che diventano 6,7 nel caso si vogliano raggiungere i 200 km/h da fermi e infine, tenendo schiacciato l'acceleratore ancora per un po', si può arrivare a superare i 340 km/h massimali.

La SF90 Stradale convertibile non è quindi ancora stata rivelata, e attendiamo con ansia nuove informazioni al riguardo. Secondo la compagnia, che ha mostrato cinque nuovi modelli nel 2019, il 2020 vedrà la presentazione di altre due vetture, ed è possibile che tra queste rientri proprio la SF90.

Nell'attesa pertanto di aggiornamenti ufficiali, vi rimandiamo all'asta di questa Ferrari Mondial T Cabrio, che richiede appena 20.000 euro di esborso base.