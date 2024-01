Beccata la nuova BMW i5 Touring: ecco com'è davvero il retro dell'auto

Come probabilmente già saprete, BMW sta lavorando alla nuova i5 Touring, modello che qualcuno ha già provato a immaginare in versione i5 M60 Touring. Ebbene, in anticipo sulla presentazione, sul web sono spuntate alcune immagini che potrebbero riguardare la vera i5 Touring.

Il lancio della nuova BMW i5 Touring avverrà a circa un anno di distanza dalla berlina, il marchio tedesco però non ha ancora ufficializzato il suo aspetto finale. Poiché il web non è paziente e non sa aspettare gli annunci autorizzati, su Instagram sono già apparse immagini di quella che sembra essere la i5 Touring finale, anche se a essere svelato è soltanto il retro. Poco male, visto che il frontale dovrebbe essere simile alla i5 berlina: il retro è ciò che più interessa agli appassionati, poiché totalmente diverso e bombato rispetto alla sedan (qui altre foto spia della nuova BMW i5 Touring).

Anche se si tratta della i5 Touring 100% elettrica, questo posteriore dovrebbe essere praticamente identico a quello della Serie 5 Touring con motorizzazioni termiche. A sorprendere davvero è più la colorazione del modello fotografato, una sorta di verde acqua che BMW potrebbe aver scelto come colore ufficiale per tutto il materiale pubblicitario legato alla vettura. Dalle foto pubblicate su Instagram si notano anche delle eleganti barre protettive sul tetto in colorazione nera, in netto contrasto con il resto della carrozzeria.

Della vettura non conosciamo ancora le caratteristiche tecniche, è però lecito aspettarsi configurazioni Single Motor e Dual Motor per l’elettrica, mentre la Serie 5 Touring dovrebbe offrire versioni Mild e Plug-in Hybrid con motori a 4 e 6 cilindri. Addirittura sul web si parla di una possibile M5 Touring da quasi 800 CV.