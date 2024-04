Be Charge cancella gli attuali piani tariffari, in arrivo sottoscrizione in stile Tesla?

Dopo i recenti rincari ai piani di abbonamento di A2A per la ricarica elettrica, arrivano oggi altre novità per quanto riguarda Be Charge - che ha di fatto annullato gli attuali piani tariffari.

“A partire dal prossimo 27 maggio non sarà più possibile acquistare i piani tariffari Be Start, Be Medium e Be Premium da utilizzare in Italia o Repubblica di San Marino” recita una mail arrivata ai clienti. Al momento non sappiamo esattamente cosa voglia proporre Be Charge al posto dei piani tariffari, la paura è che il servizio possa funzionare solo “a consumo”. È anche possibile che, per fronteggiare la concorrenza di Tesla, il distributore ceda alla creazione di un piano di abbonamento mensile unico per avere tariffe scontate rispetto a quelle base, insomma un solo piano rispetto ai tre attualmente disponibili.

Ricordiamo che fino al 27 maggio prossimo sarà possibile attivare Be Start a 9,90 euro ottenendo il 20% di sconto sulle tariffe a consumo, Be Medium a 13,90 euro per il 30% di sconto, Be Premium a 19,90 euro per il 40% di sconto. Possiamo immaginare perché Be Charge stia per rimuovere tutto: con Tesla è possibile pagare 9,90 euro al mese, oppure 100 euro all’anno, per ricaricare ai Supercharger fino a 250 kW a tariffe HPC parecchio scontate, che partono da 0,43 euro/kWh, quote che al momento quasi nessuno dei concorrenti è in grado di proporre. Vedremo se Be Charge avrà l’ardore di lanciare una proposta simile oppure di tornare agli abbonamenti.

Nel frattempo il distributore ha aggiornato anche le tariffe extra-sosta, ovvero quelle che scattano se teniamo il nostro veicolo connesso alla colonnina anche dopo il raggiungimento del 100% di carica. Fino a 22 kW si pagherà 0,12 euro al minuto, in DC fino a 75 kW si pagherà 0,20 euro al minuto, infine sulle colonnine HPC oltre i 75 kW si pagheranno 0,30 euro al minuto.

