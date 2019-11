Battuta all'asta la mitica Fiat Panda 4x4 dell'Avvocato Gianni Agnelli

La Fiat Panda (nel suo design originale) è una vettura mitica già di per se, non ha bisogno di ulteriori fronzoli. A pensare però di acquistare una Panda 4x4 appartenuta a Gianni Agnelli, l'Avvocato della Fiat in persona, il discorso cambia e migliora, neppure di poco.

Ebbene qualcuno è riuscito davvero nell'impresa di possedere la mitica Panda dell'Avvocato, appena battuta all'asta per 37.000 euro. Un autentico record, per una vettura ai limiti della leggenda: parliamo infatti di una Panda 4x4 del 1993 in versione Trekking, colore argento metallizzato, doppi profili blu e neri, che per lungo tempo hanno caratterizzato le vetture di casa Agnelli.

Ovviamente un prezzo simile sarebbe stato impossibile da ottenere se sul libretto, nello spazio dedicato al primo intestatario, non ci fosse stato proprio Gianni Agnelli. La vettura inoltre faceva parte di un lotto alquanto prestigioso, sono infatti state battute anche una Porsche 911 Speedster Turbolook (190.000 euro il prezzo), una Porsche 993 Turbo del 1996 (126.000 euro), una Fiat 500 Capri, battuta a 30.000 euro grazie alla Carrozzeria Castagna rivisitata - in pratica il prezzo più alto mai toccato per una 500 che non fosse Abarth. Da citare anche una Talbot Subbeam Lotus 2.20 del 1980, venduta a 11.500 euro.