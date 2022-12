Batterie ultraveloci StoreDot testate: il risultato è impressionante

Prosegue lo sviluppo delle batterie a ricarica superveloce (XFC) per veicoli elettrici da parte dell'azienda StoreDot. Da circa un anno a questa parte gli israeliani sono al lavoro su un nuovo tipo di alimentazione ultrafast e negli ultimi giorni sono giunte ottime notizie dai test.

Ad avere la fortuna di provare le batterie a ricarica ultra rapida è stato SDLE, acronimo di Shmuel De-Leon Energy, un laboratorio di batterie indipendente che ha testato precisamente le XFC Pouch Cell da 30 Ah. Dopo una serie di test, il laboratorio ha potuto confermare la supervelocità degli stessi componenti, considerando tra l'altro il prodotto già commercialmente valido.



Stando a quanto specificato da Green Car Congress, SDLE avrebbe sottoposto le batterie a 1.000 cicli consecutivi di ricarica rapida estrema, effettuando dei test relativi a “densità di energia, velocità di ricarica, condizioni operative e cicli". Il risultato è stato che le batterie di StoreDot sono al momento le batterie più veloci in assoluto in circolazione. Nonostante in Germania vi siano previsioni nefaste sui veicoli elettrici, StoreDot è convinta, come molte altre realtà, che il futuro sia green, di conseguenza sta continuando lo sviluppo delle sue super batterie la cui messa in commercio potrebbe letteralmente stravolgere il settore e dovrebbe scattare dal 2024, quindi nel giro di poco più di un anno.

Secondo StoreDot, le sue batterie dovrebbero essere in grado di garantire un'autonomia di 160 chilometri in soli cinque minuti, con una riduzione a tre minuti entro il 2028, per poi scendere ulteriormente a due minuti entro la fine del decennio, numeri davvero strabilianti. Attualmente le batterie “ultrafast” sono state spedite a varie case e aziende del settore elettrico, fra cui Mercedes/Daimler, BP, VinFast, Volvo, Polestar, Ola Electric, Samsung, TDK, con l'obiettivo di convincere gli stessi produttori di veicoli ad installare sui propri mezzi le stesse XFC.



“Attualmente i nostri studi dimostrano che le batterie hanno la capacità di mantenere prestazioni soddisfacenti anche dopo oltre 900 cicli di ricarica estremamente rapida, in cui si passa dal 10% all’80% in soli 10 minuti”, ha fatto sapere Amir Tirosh, direttore di StoreDot, che poi ha aggiunto: “Sono fiducioso che le nostre batterie XFC sapranno rispettare i requisiti richiesti per quanto riguarda densità energetica, che è di oltre 300 Wh/kg, e velocità di ricarica”. L''azienda dovrà vedersela con le batterie a ioni di litio di Bmw, che così come le XFC stanno dimostrando una grandissima resa