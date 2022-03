Batterie Tesla in Ucraina e 3 mesi di stipendio ai dipendenti che combattono

L'attuale conflitto fra Russia e Ucraina si sta rivelando più surreale del previsto. I Paesi della NATO infatti non possono intervenire militarmente nelle zone di guerra, per non scatenare un terzo disastro mondiale, così cercano di colpire la Russia e aiutare l'Ucraina nei modi più disparati e tattici. Ora anche Tesla scende in campo.

La società di Elon Musk ha messo a disposizione ricariche gratis ai Supercharger per tutti gli utenti Tesla che stanno fuggendo dal conflitto. Non solo, ai dipendenti Tesla che vogliono andare a combattere per il loro Paese verranno versati tre mesi di stipendio. Infine la società ha inviato in Ucraina diverse unità Powerwall, batterie che possono fornire corrente elettrica in quelle zone che al momento ne sono sprovviste.

Per quanto riguarda i Supercharger, non è la prima volta che Tesla li rende gratuiti in zone che hanno bisogno di aiuto, ad esempio è già successo negli Stati Uniti quando il sud è stato colpito da tremendi uragani. Ora l'accesso gratuito è stato aperto in Polonia e Slovacchia, poiché in Ucraina non ci sono stazioni Supercharger (qui la mappa aggiornata al 2022 dei Tesla Supergharger).

Ufficialmente infatti l'azienda americana non vende veicoli in Ucraina, nonostante questo nel Paese esistono circa 5.000 utenti Tesla che hanno importato le loro auto elettriche dall'estero. Quando parliamo di dipendenti infatti ci riferiamo a cittadini ucraini che lavorano in Europa, Medio Oriente e Africa, con Tesla che li riempirà di benefit qualora volessero tornare in patria a combattere.

Ricordiamo inoltre che i Tesla Supercharger stanno per essere aperti a tutti gli utenti elettrici.